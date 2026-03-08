Голкіпер Оболоні уникнув серйозної травми у матчі з Кривбасом
Голкіпер Оболоні Денис Марченко уникнув серйозної травми у матчі 19 туру чемпіонату України проти Кривбаса (0:0), через яку був змушений достроково залишити поле.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
19-річний голкіпер "пивоварів" отримав ушкодження у зіткненні з Максимом Задеракою, після якого його замінили. Обстеження, яке провели сьогодні вранці, діагностувало у воротаря пивоварів вивих пальця.
Терміни одужання футболіста залежать від того, наскільки швидко буде зменшуватися набряк.
Раніше ЗМІ повідомляли, що воротарем Оболоні цікавився Металіст 1925, а також Динамо та Полісся.
У сезоні 2024/25 кіпер провів 13 поєдинків за Оболонь в УПЛ, 8 матчів відіграв на нуль та пропустив вісім м'ячів. Transfermarkt оцінює вартість воротаря у 600 тисяч євро.