Голкіпер Оболоні уникнув серйозної травми у матчі з Кривбасом

Голкіпер Оболоні Денис Марченко уникнув серйозної травми у матчі 19 туру чемпіонату України проти Кривбаса (0:0), через яку був змушений достроково залишити поле.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

19-річний голкіпер "пивоварів" отримав ушкодження у зіткненні з Максимом Задеракою, після якого його замінили. Обстеження, яке провели сьогодні вранці, діагностувало у воротаря пивоварів вивих пальця.

Терміни одужання футболіста залежать від того, наскільки швидко буде зменшуватися набряк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що воротарем Оболоні цікавився Металіст 1925, а також Динамо та Полісся.

У сезоні 2024/25 кіпер провів 13 поєдинків за Оболонь в УПЛ, 8 матчів відіграв на нуль та пропустив вісім м'ячів. Transfermarkt оцінює вартість воротаря у 600 тисяч євро.