Оболонь завершила оренду півзахисника Динамо
ФК Оболонь
Київська Оболонь посилить свій склад ще кількома новачками, серед яких буде і півзахисник Динамо.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, напередодні "пивовари" завершили трансфер захисника Буковини Кирила Прокопчука, а також остаточно узгодили оренду Андрія Маткевича з Динамо.
Також вирішуються останні формальності щодо трансферу Євгена Морозка.
"Закінчено перегляд вінгера Джіліндо Безгубченка (вчора грав у спарингу проти свого ексклубу - Чернігова). Швидше за все, ані його, ані Артема Шулянського в Оболоні не буде", – йдеться у повідомленні.
Напередодні Центральний захисник Віталій Єрмаков став гравцем київської Оболоні.
Раніше повідомлялося, що столичний клуб влітку підписав голкіпера Кирила Баранцова, захисника Дмитра Капінуса та півзахисника Дмитра Мишньова.