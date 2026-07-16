Оболонь завершила оренду півзахисника Динамо

Київська Оболонь посилить свій склад ще кількома новачками, серед яких буде і півзахисник Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, напередодні "пивовари" завершили трансфер захисника Буковини Кирила Прокопчука, а також остаточно узгодили оренду Андрія Маткевича з Динамо.

Також вирішуються останні формальності щодо трансферу Євгена Морозка.

"Закінчено перегляд вінгера Джіліндо Безгубченка (вчора грав у спарингу проти свого ексклубу - Чернігова). Швидше за все, ані його, ані Артема Шулянського в Оболоні не буде", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Центральний захисник Віталій Єрмаков став гравцем київської Оболоні.

Раніше повідомлялося, що столичний клуб влітку підписав голкіпера Кирила Баранцова, захисника Дмитра Капінуса та півзахисника Дмитра Мишньова.