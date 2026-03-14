Атлетико втратило основного голкіпера, який потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів

Лазарет мадридського Атлетико поповнив перший номер команди Ян Облак.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Словенський воротар завершив тренування "матрацників", яке відбулось у п'ятницю, 13 березня, із дискомфортом у боці. Після обстеження у 33-річного голкіпера було діагностовано м'язове розтягнення.

Терміни відновлення футболіста не зазначаються.

Через ушкодження Облак пропустить найближчий матч Атлетико проти Хетафе у рамках 28 туру Ла Ліги, який відбудеться сьогодні, 14 березня, о 17:15 (за київським часом).

Команда Дієго Сімеоне після 27 турів посідає четверте місце у турнірній таблиці іспанської першості, маючи у своєму активі 54 бали.

Щодо статистики Облака, то словенський воротар відіграв у поточному сезоні-2025/26 37 ігор, у яких пропустив 47 голів та провів 10 "сухих" матчів.

Нагадаємо, що Ян виступає за мадридський клуб із літа 2014-го. Відтоді провів за матрацників" 532 поєдинки (464 пропущені м'ячі та 235 матчів на нуль). Його контракт із Атлетико розрахований до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялось, що Облак потрапив у команду тижня за підсумками перших ігор 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Атлетико розгромив англійський Тоттенгем 5:2. Матч-відповідь запланований на 18 березня (о 22:00 за Києвом).