УЄФА оголосила команду тижня за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу
Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу плейоф.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Найбільше представництво мають Атлетико, який пройшов Брюгге та Буде/Глімт, який сенсаційно вибив міланський Інтер (по 2 гравці).
Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів
- Воротар: Ян Облак (Атлетико)
- Захисники: Вестон Маккенні (Ювентус), Едмонд Тапсоба (Баєр), Одін Бйортуфт (Буде/Глімт), Давіде Дзаппакоста (Аталанта)
- Півзахисники: Єнс Петтер Гауге (Буде/Глімт), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Орльєн Чуамені (Реал), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Нападники: Александер Серлот (Атлетико), Віктор Осімген (Галатасарай)
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня було визнано форварда мадридського Атлетико Александра Серлота.