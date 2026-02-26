Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

УЄФА оголосила команду тижня за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу

Олексій Мурзак — 26 лютого 2026, 18:53
УЄФА оголосила команду тижня за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу плейоф.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Найбільше представництво мають Атлетико, який пройшов Брюгге та Буде/Глімт, який сенсаційно вибив міланський Інтер (по 2 гравці).

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів

  • Воротар: Ян Облак (Атлетико)
  • Захисники: Вестон Маккенні (Ювентус), Едмонд Тапсоба (Баєр), Одін Бйортуфт (Буде/Глімт), Давіде Дзаппакоста (Аталанта)
  • Півзахисники: Єнс Петтер Гауге (Буде/Глімт), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Орльєн Чуамені (Реал), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
  • Нападники: Александер Серлот (Атлетико), Віктор Осімген (Галатасарай)

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня було визнано форварда мадридського Атлетико Александра Серлота.

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Автор хеттрика у матчі з Брюгге став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Скандальний форвард Реала встановив унікальне досягнення в матчах проти команд Моурінью
Арбелоа – про очікування перед жеребкуванням Ліги чемпіонів: Ми знову з ними зустрінемось
Трубін почув вердикт після вильоту Бенфіки від Реала з Ліги чемпіонів

Останні новини