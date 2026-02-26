УЄФА оголосила команду тижня за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу плейоф.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Найбільше представництво мають Атлетико, який пройшов Брюгге та Буде/Глімт, який сенсаційно вибив міланський Інтер (по 2 гравці).

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів

Воротар : Ян Облак (Атлетико)

: Ян Облак (Атлетико) Захисники : Вестон Маккенні (Ювентус), Едмонд Тапсоба (Баєр), Одін Бйортуфт (Буде/Глімт), Давіде Дзаппакоста (Аталанта)

: Вестон Маккенні (Ювентус), Едмонд Тапсоба (Баєр), Одін Бйортуфт (Буде/Глімт), Давіде Дзаппакоста (Аталанта) Півзахисники : Єнс Петтер Гауге (Буде/Глімт), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Орльєн Чуамені (Реал), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

: Єнс Петтер Гауге (Буде/Глімт), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Орльєн Чуамені (Реал), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) Нападники: Александер Серлот (Атлетико), Віктор Осімген (Галатасарай)

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня було визнано форварда мадридського Атлетико Александра Серлота.