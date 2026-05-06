Ексарбітр розніс суддівство у півфіналі Арсенал – Атлетико: Це не гідно головного турніру у світі

Колишній рефері Антоніо Матео Лаос висловився про суддівство у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Арсеналом та Атлетико Мадрид.

Його слова наводить Marca.

Головним арбітром поєдинку був німець Данієль Зіберт. Лаос розкритикував його роботу.

"Рівень порушень, які він фіксував, нестача контролю гри. Це не гідно головного турніру у світі. Такий підхід до проведення гри супроводжувався численними суперечками та був вкрай неефективним з точки зору часу та організації", – сказав екссуддя.

Це призначення стало для німецького рефері 9-м у поточному сезоні-2025/26. В усіх матчах Зіберт показав аж 41 жовту картку, одного разу вилучив гравця з гри, а також поставив одне пенальті.

Нагадаємо, що друга півфінальна зустріч закінчилася мінімальною перемогою Арсенала над Атлетико 1:0. Автором єдиного голу став Букайо Сака. Сумарно за двома іграми – 2:1 на користь "канонірів", які вийшли до фіналу ЛЧ.

Лондонський клуб вдруге у своїй історії вийшов до фіналу ЛЧ.

Суперник англійського клубу визначиться сьогодні, 6 травня, у протистоянні Баварія – ПСЖ. Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Початок матчу-відповіді у Мюнхені, який розсудить португалець Жуан Піньєйру, о 22:00 (за київським часом).