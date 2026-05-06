Атлетико цікавиться одноклубником Ярмолюка

Атлетико Мадрид проявляє інтерес до бразильського форварда англійського Брентфорда Ігора Тьяго.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Атлетико – лише один із багатьох клубів, які зацікавлені у одноклубнику українського хавбека Єгора Ярмолюка.

Брентфорд розуміє, що втримати 24-річного бразильця в команді буде дуже важко, тому вже почав шукати йому заміну. Зокрема, розглядається кандидатура українського нападника київського Динамо Матвія Пономаренка.

У поточному сезоні на рахунку Ігора Тьяго 25 голів і 1 асист у 37 матчах за Брентфорд у всіх турнірах. Його трансферна вартість наразі оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт діє до літа 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.