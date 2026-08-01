Атлетико переграв Малагу в 1-му турі Ла Ліги
У середу, 19 серпня, відбувся матч 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27, у якому Атлетико вдома переміг Малагу.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
Рахунок на 70-й відкрив новачок "матрацників" Лі Кан Ін, а вдруге мадридці забили за 5 хвилин до завершення основного часу зусиллями Баени.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
1 тур, 19 серпня
Атлетико – Малага 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 70 Лі Кан Ін, 2:0 – 85 Баена
Напередодні Депортиво та Ельче зіграли внічию.
Нагадаємо, що матч між Сельтою Віго та Осасуною, який мав розпочати Ла Лігу сезону-2026/27, був перенесений через спалах грибка на стадіоні господарів "Балаїдос".