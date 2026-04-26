Баварія ухвалила рішення щодо майбутнього нападника Челсі

Нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколя Джексон, який поточний сезон на правах оренди проводить у Баварії, влітку повернеться у лондонський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб не буду активувати опцію викупу форварда за 65 млн євро. Інформацію підтвердив директор Баварії Макс Еберль.

Челсі та представники футболіста оцінять його майбутнє та можливий новий трансфер влітку.

У поточному сезоні на рахунку Джексона 10 голів і 3 асисти у 29 матчах за Баварію в усіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється в 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда зі сторони італійського Мілана.