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Ноєр вибув до кінця року через травму

Олег Дідух — 8 листопада 2026, 15:52
Ноєр вибув до кінця року через травму
Мануель Ноєр
ФК Баварія

Легендарний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр у 2026 році більше не зіграє.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Напередодні Ноєр отримав повторну травму стопи в матчі 9 туру Бундесліги проти Майнца (перемога 2:1).

Тепер виявилося, що травма серйозна: у 40-річного воротаря частковий розрив сухожилля правої стопи. Відновлення займе близько двох місяців. Це означає, що Ноєр зможе повернутися в гру лише в січні 2027 року.

Зазначимо, що матч проти Майнца був для Ноєра лише другим після попередньої травми стопи, через яку голкіпер пропустив близько трьох тижнів.

У поточному сезоні на рахунку Ноєра 9 матчів за Баварію в усіх турнірах, у яких він пропустив 6 голів і 4 рази відстояв "на нуль".

Мануель Ноєр травма Баварія Мюнхен

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