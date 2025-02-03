Баварія продовжила контракт з Ноєром

Капітан Баварії Мануель Ноєр підписав нову угоду з мюнхенським клубом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Новий контракт буде розрахований до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі. Чинна угода між сторонами закінчувалась наступного літа.

Цього сезону Мануель Ноєр зіграв у 26 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 23 голи та 14 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, голкіпер перейшов у Баварію влітку 2011 року з Шальке і є капітаном клубу з 2017 року. Він двічі вигравав потрійний трофей Бундесліги, Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів (2013 і 2020), а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу ФІФА і Суперкубку УЄФА в обидва ці роки.

38-річний гравець 11 разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини й сім разів Суперкубок. На його рахунку 547 матчів за Баварію.