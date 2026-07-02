Сюрпризів не буде, команди добре знають одна одну: Мартінес – про майбутній матч проти Хорватії

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився очікуваннями перед грою 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу проти Хорватії.

Його цитує Ojogo.

Наставник "лузітан" відзначив рівень та гру наступного суперника своєї команди.

"Хорватія є Хорватія. Це команда, яка любить контролювати м'яч, має високий технічний рівень і дуже впливових гравців. У матчі проти Англії вони використовували високий пресинг, а потім перейшли до більш прагматичної гри. Завтра найважливішим аспектом стане вміння контролювати м'яч. Сюрпризів не буде, команди добре знають одна одну", – сказав Мартінес.

Також Мартінес поміркував, чи можуть Кріштіану Роналду та Лука Модрич завершити свої виступи у національних командах.

"Вони є кумирами, і дуже важливо, щоб існували такі приклади. Будемо сподіватися, що це не останній танець Роналду", – відповів тренер португальської збірної.

Зустріч 1/16 фіналу ЧС-2026 Португалія – Хорватія запланована на 3 липня та розпочнеться о 02:00 (за київським часом). Це була 11-та лобова гра цих європейських збірних. У попередніх 10 іграх більше перемагали "лузітани" – 7 проти однієї поразки. Ще у 2-х поєдинках була зафіксована нічия.

Переможець пари Португалія – Хорватія вийде в 1/8 фіналу на тріумфатора дуелі Іспанія – Австрія.

Раніше тренер португальської збірної пояснив, чому жодного разу не замінив 41-річного Роналду на поточному Мундіалі.