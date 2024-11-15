Раньєрі розповів, чому відновив тренерську кар’єру

Новий головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі розповів про те, чому вирішив відновити свою кар’єру.

73-річного італійського фахівця цитує TuttoMercatoWeb.

"Хочу все прояснити. Я дійсно завершував кар’єру, і говорю про це не тому, що повинен сказати. У мене були інші пропозиції, але я завжди відмовлявся. Я міг повернутися до роботи тільки у двох випадках: тільки якби був потрібен Ромі або Кальярі. Я хотів слідкувати за футболом з іншого боку. Але доля захотіла, щоби я повернувся сюди. Я розпочинав тут свою кар’єру як гравець, і завершу теж тут, вже як тренер", – заявив італієць.

Нагадаємо, Раньєрі оголосив про завершення тренерської кар’єри наприкінці минулого сезону, коли зумів врятувати Кальярі від вильоту з Серії А.

Досвідчений італієць очолює Рому вже втретє. Раніше він працював з командою в 2009 – 2011 та 2019 роках. Кар’єру гравця також розпочинав у складі "Вовків", за яких виступав у 1973 – 1974 роках.

На посаді головного тренера Роми Раньєрі замінив Івана Юрича, який очолив команду лише у вересні і пропрацював менше двох місяців. Розпочинали римляни поточний сезон під керівництвом Даніеле Де Россі.

Наразі Артем Довбик та компанія посідають 12 місце у турнірній таблиці Серії А з 13 очками в 12 матчах.