Еліас: Коли дізнався про інтерес Шахтаря – двічі не думав

Новачок донецького Шахтаря Кауан Еліас поділився емоціями від трансферу у стан "гірників" та розповів, як вперше дізнався про інтерес клубу УПЛ до себе.

Слова футболіста наводить пресслужба донеччан.

"Щасливий приєднатися до команди! Я втілив у життя свою мрію та мрію родини. Від перших хвилин перебування тут, у Шахтарі, я відчув дружню атмосферу. Також дуже приємно, що стільки бразильців у команді, тож моя адаптація відбудеться максимально легко. Я вже мав нагоду поспілкуватися з ними на вечері: дуже милі люди, приємні та любʼязні. Це стосується також усіх у цьому клубі.

Усе відбулося дуже цікаво. Я саме повернувся з тренування, а вдома були гості, які спілкувалися з моїм батьком. Краєм вуха я почув розмову, де фігурувало слово Шахтар, йшлося про інтерес до мене. Тоді я рушив до своєї кімнати й кілька хвилин просто сидів нерухомо в кріслі – не міг повірити в цей інтерес. А згодом, коли підтвердилися ці направду серйозні розмови, я навіть не думав двічі", – поділився Еліас.

Окрім того, бразилець розповів про свої сильні сторони на полі.

"Я – центральний нападник із чудовим гольовим чуттям, можу добре грати головою, гарно дію в штрафному майданчику і поза його межами, умію набирати швидкість доволі легко. Переконаний, що з переліченими скілами я зможу давати користь команді, адже це моя головна мета під час перебування в клубі", – резюмував футболіст.

Зазначимо, що Еліас став одним з найдорожчих трансферів в історії Шахтаря. За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами.

Раніше "гірники" оголосили про підписання молодого болівійського захисника.