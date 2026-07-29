Дайте мені три місяці: легіонер Полісся пообіцяв швидко вивчити українську мову

Новачок Полісся Леандру Андраде висловився про свою адаптацію в житомирському клубі.

Його слова передає пресслужба "вовків".

Вінгер збірної Кабо-Верде заявив, що йому дуже подобається українська мова. Він дав обіцянку вивчити її найближчим часом і розповів про перші успіхи.

"Все для мене було досить нове, до всього треба було пристосуватися. Передусім, я намагався якомога швидше освоїти тактичну схему. Це було моїм головним пріоритетом. Ще не вивчаю, але намагаюся вивчити українську. Коли бачу людей вранці, мені подобається казати "добрий ранок". Коли заходжу до їдальні, подобається казати "смачного усім", "дякую". У грі я намагаюся слухати своїх товаришів по команді: "Вліво, вправо, вперед, назад", – сказав Андраде.

Футболіст додав, що поки мало чого може сказати. Проте він налаштований позитивно:

"Звісно, я забуваю деякі слова, але мені подобається українська. Вона звучить дуже красиво, і думаю, що вивчу її дуже швидко. Мене вчить наш перекладач Назар, Краснопір теж. Річ у тім, що іноді я можу бути для них трохи нудним, бо ставлю забагато запитань. Але вони завжди мені допомагають, і це дуже полегшує справу. Дайте мені три місяці для вивчення".

Зазначимо, що Андраде став гравцем Полісся наприкінці червня. Він уже встиг дебютувати за "вовків" у поєдинку відбору Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

Матч-відповідь відбудеться 29 липня о 20:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна за посиланням.