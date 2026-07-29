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Тренер Копенгагена: Сподіваюся, матимемо більше контролю над матчем із Поліссям

Олег Дідух — 29 липня 2026, 13:22
Тренер Копенгагена: Сподіваюся, матимемо більше контролю над матчем із Поліссям
Бо Свенссон
Getty Images

Головний тренер Копенгагена Бо Свенссон розповів, чого чекає від матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся.

Слова фахівця наводить Bold.

"Я думаю, що в деталях другий матч буде іншим, і, можливо, ми більше володітимемо м'ячем, ніж це було в гостях. Насправді ми також контролювали м'яч там, але це була переважно гра навколо власного штрафного майданчика – принаймні в першому таймі. Я сподіваюся, що цього разу сценарій буде таким, що ми матимемо більше контролю, коли вони володітимуть м'ячем", – заявив Свенссон.

Нагадаємо, матч-відповідь між Копенгагеном і Поліссям відбудеться у середу, 29 липня, у Данії. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом. Перший матч завершився внічию 3:3.

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