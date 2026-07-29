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Варто позбутися зарозумілості: капітан Копенгагена – про матч із Поліссям у Лізі конференцій

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 13:29
Варто позбутися зарозумілості: капітан Копенгагена – про матч із Поліссям у Лізі конференцій
Томас Ділейні
Getty Images

Капітан данського Копенгагена Томас Ділейні поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Полісся.

Його слова передає Bold.

Досвідчений півзахисник заявив, що команда налаштована на боротьбу та поважає свого суперника. Він віддав належне "вовкам", з якими Копенгаген зіграв унічию в першому поєдинку (3:3).

"Полісся – хороша команда. Ми маємо грати більш зібрано та гостріше, ніж у перших двох матчах сезону проти Полісся та Люнгбю.

У нас були деякі труднощі в цих поєдинках, і нам варто трохи позбутися тієї зарозумілості, з якою ми виходили на поле. Але зрештою, ми на правильному шляху з точки зору результатів", – сказав Ділейні.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться в Копенгагені 29 липня. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Напередодні прогноз на цю гру зробив український тренер Олександр Бабич.

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