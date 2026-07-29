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Копенгаген – Полісся. Анонс онлайн-трансляції матчу Ліги конференцій

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 10:40
ФК Полісся
Копенгаген – Полісся. Анонс онлайн-трансляції матчу Ліги конференцій

У середу, 29 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому Полісся на виїзді зіграє проти Копенгагена.

Гру на стадіоні "Паркен" розсудить чеська бригада арбітрів на чолі з Мареком Радіною. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Копенгаген – Полісся безпосередньо в цій новині.

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 3:3.

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