Салах зробив важливу заяву про своє майбутнє в Ліверпулі

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах проводить свій останній рік у мерсисайдському клубі.

Про це він заявив після розгромної перемоги над Манчестер Юнайтед в ефірі Sky Sports.

"Я добре провів літо, і я мав багато вільного часу, щоб постаратися зберегти позитивний настрій, тому що, як ви знаєте, це мій останній рік у клубі. Я просто хочу насолоджуватися ним і не думати про це. Я відчуваю, що можу вільно грати у футбол – побачимо, що буде наступного року.

Я виходив на сьогоднішню гру, думаючи, що вона може бути останньою. У клубі ще ніхто не говорив зі мною про новий контракт, тож я просто відіграю цей сезон як останній, а потім подивимося, що буде наприкінці.

Я поки не знаю, в якому клубі я гратиму, але на сьогодні це моя остання гра тут за Ліверпуль. Це залежить не від мене, але ніхто не спілкується зі мною про контракт", — сказав Салах.