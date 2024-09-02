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Салах зробив важливу заяву про своє майбутнє в Ліверпулі

Ігор Чернявський — 2 вересня, 11:40
Салах зробив важливу заяву про своє майбутнє в Ліверпулі
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах проводить свій останній рік у мерсисайдському клубі.

Про це він заявив після розгромної перемоги над Манчестер Юнайтед в ефірі Sky Sports.

"Я добре провів літо, і я мав багато вільного часу, щоб постаратися зберегти позитивний настрій, тому що, як ви знаєте, це мій останній рік у клубі. Я просто хочу насолоджуватися ним і не думати про це. Я відчуваю, що можу вільно грати у футбол – побачимо, що буде наступного року.

Я виходив на сьогоднішню гру, думаючи, що вона може бути останньою. У клубі ще ніхто не говорив зі мною про новий контракт, тож я просто відіграю цей сезон як останній, а потім подивимося, що буде наприкінці.

Я поки не знаю, в якому клубі я гратиму, але на сьогодні це моя остання гра тут за Ліверпуль. Це залежить не від мене, але ніхто не спілкується зі мною про контракт", — сказав Салах.

За 7 років у Ліверпулі Салах провів 352 матчі, в яких забив 314 голів та віддав 92 асисти. У складі мерсисайдського клубу 32-річний єгиптянин виграв усі можливі трофеї.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах

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