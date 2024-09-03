Ліверпуль визначився з майбутнім Салаха

Ліверпуль планує зберегти у своєму складі 32-річного вінгера Мохаммеда Салаха.

Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на слова інсайдера Фабріціо Романо.

Мерсисайдці планують розпочати переговори з єгиптянином про новий контракт "у найближчі кілька місяців". Зазначається, що грою вінгера дуже задоволений головний тренер "червоних" Арне Слот.

Напередодні гравець заявив, що проводить свій останній рік у мерсисайдському клубі.

Поточна угода Салаха закінчується в кінці червня 2025 року. За 7 років у Ліверпулі він провів 352 матчі, в яких забив 314 голів та віддав 92 асисти. У складі мерсисайдського клубу 32-річний єгиптянин виграв усі можливі трофеї.