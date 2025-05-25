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Сандерленд викупить французького хавбека Роми

Олег Дідух — 25 травня 2025, 17:03
Сандерленд викупить французького хавбека Роми
Енцо Ле Фе
ФК Рома

Англійський Сандерленд викупить у Роми центрального півзахисника Енцо Ле Фе.

Про це повідомляє Vibes Foot.

У січні поточного року Сандерленд орендував Ле Фе у Роми на півроку з опцією викупу за 23 мільйони євро. У рази виходу "чорних котів" у АПЛ опція викупу автоматично ставала обов’язковою.

У суботу, 24 травня, Сандерленд обіграв Шеффілд Юнайтед 2:1 і завоював путівку в елітний дивізіон. Це означає, що англійському клубу доведеться викупити Ле Фе.

25-річний француз після переходу в Сандерленд взяв участь у 18 матчах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. За Рому в першій половині сезону він провів 10 матчів, без результативних дій. Влітку 2024 року Рома віддала за Ле Фе Ренну 23 мільйони євро.

Рома Сандерленд

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