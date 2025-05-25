Сандерленд викупить французького хавбека Роми

Англійський Сандерленд викупить у Роми центрального півзахисника Енцо Ле Фе.

Про це повідомляє Vibes Foot.

У січні поточного року Сандерленд орендував Ле Фе у Роми на півроку з опцією викупу за 23 мільйони євро. У рази виходу "чорних котів" у АПЛ опція викупу автоматично ставала обов’язковою.

У суботу, 24 травня, Сандерленд обіграв Шеффілд Юнайтед 2:1 і завоював путівку в елітний дивізіон. Це означає, що англійському клубу доведеться викупити Ле Фе.

25-річний француз після переходу в Сандерленд взяв участь у 18 матчах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. За Рому в першій половині сезону він провів 10 матчів, без результативних дій. Влітку 2024 року Рома віддала за Ле Фе Ренну 23 мільйони євро.