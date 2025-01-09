Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Роми перейде у клуб Чемпіоншипу

Олександр Булава — 9 січня 2025, 00:56
Півзахисник Роми перейде у клуб Чемпіоншипу
Енцо Ле Фе
Рома

Французький півзахисник Роми Енцо Ле Фе стане гравцем Сандерленда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди з правом викупу. Наразі сторони завершують формальності щодо трансферу футболіста.

Зазначається, що вирішальну роль в угоді зіграв французький наставник Регіс ле Брі.

Ле Фе став гравцем Роми влітку 2024-го, коли за 23 млн євро перейшов з Ренна. У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів.

Читайте також :
Чемпіоншип: претенденти на вихід до АПЛ та хто вилетить у Лігу 1

Наразі Сандерленд з 50 балами посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, відставання від лідера Лідса складає 3 очки.

Рома Сандерленд Футбольні трансфери

Рома

Рома шукає нового тренера: хто може очолити клуб Довбика
Ексгравець Роми: Чую забагато критики на адресу Довбика
Артем робить все, що ми вимагаємо: Раньєрі оцінив гру Довбика
Нуль проти п'яти: Дібала нагадав Гендузі, хто має більше чемпіонських титулів
Довбик отримав найгіршу оцінку у складі Роми за підсумками матчу з Лаціо

Останні новини