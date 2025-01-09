Півзахисник Роми перейде у клуб Чемпіоншипу

Французький півзахисник Роми Енцо Ле Фе стане гравцем Сандерленда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди з правом викупу. Наразі сторони завершують формальності щодо трансферу футболіста.

Зазначається, що вирішальну роль в угоді зіграв французький наставник Регіс ле Брі.

🚨🔴⚪️ Sunderland agree deal to sign Enzo Le Fee from AS Roma, here we go!



Régis Le Bris, crucial to make it happen.



Story confirmed as @MatteMoretto called earlier this week, Black Cats are finalizing formal steps.



Loan deal with buy clause included from AS Roma. pic.twitter.com/RhJkeoO7f5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025

Ле Фе став гравцем Роми влітку 2024-го, коли за 23 млн євро перейшов з Ренна. У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів.

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Наразі Сандерленд з 50 балами посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, відставання від лідера Лідса складає 3 очки.