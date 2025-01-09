Півзахисник Роми перейде у клуб Чемпіоншипу
Енцо Ле Фе
Рома
Французький півзахисник Роми Енцо Ле Фе стане гравцем Сандерленда.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід відбудеться на правах оренди з правом викупу. Наразі сторони завершують формальності щодо трансферу футболіста.
Зазначається, що вирішальну роль в угоді зіграв французький наставник Регіс ле Брі.
Ле Фе став гравцем Роми влітку 2024-го, коли за 23 млн євро перейшов з Ренна. У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів.
Наразі Сандерленд з 50 балами посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, відставання від лідера Лідса складає 3 очки.