Сандерленд направив Манчестер Сіті пропозицію щодо оренди Гріліша
Сандерленд зробив офіційний запит щодо оренди вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.
Про це повідомляє The Athletic
Пропозиція передбачає, що "містяни" продовжуватимуть виплачувати частину заробітної плати 30-річного гравця. Наступного літа "чорні коти" спробують підписати його на постійній основі, коли його контракт закінчиться.
Минулий сезон Гріліш провів на правах оренди в Евертоні. У поточному кампанії він виходив на заміну в обох стартових поєдинках команда Пепа Гвардіоли – у матчі за Суперкубок Англії проти Арсенала та в переможній грі Прем'єр-ліги проти Борнмута (2:1).
Його контракт із МанСіті розрахований до кінця червня 2027-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість 30-річного футболіста у 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Гріліш грає за "містян" із літа 2021-го, коли перебрався з Астон Вілли. Від моменту переходу відіграв за англійський гранд 159 ігор, у яких забив 17 м'ячів і віддав 23 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Гріліш у нетверезому стані зізнався у любові до Манчестер Сіті.