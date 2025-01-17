Колишній друг Ікарді проти Мауро і Ванди: мільйонний судовий позов через скандал, що не вщухає

Колишній футболіст Інтера Кейта Бальде, який став відомим не тільки своїми футбольними досягненнями, а й скандалами поза полем, подає позов проти Мауро Ікарді та його ексдружини Ванди Нари.

За інформацією італійських ЗМІ, сенегальський спортсмен вимагатиме мільйонної компенсації за моральну шкоду та постійне переслідування, яке він пережив після публічного романтичного зв'язку з Вандою.

Раніше цей скандал вибухнув у соцмережах, коли стало відомо, що Бальде нібито мав стосунки з дружиною свого колишнього партнера по команді. Це викликало величезне напруження між Ікарді та Нара, а також призвело до обурення футбольної спільноти. Хоча Ванда Нара пізніше пояснила, що роман почався після її розлучення з Ікарді, ситуація все одно залишила негативний відбиток на репутації всіх учасників.

Тепер, через кілька років після того скандалу, Бальде вирішив подати судовий позов проти своїх колишніх знайомих. За словами журналіста Хуана Етчегойєна, який першим повідомив про позов, Бальде вимагає від Італійського суду компенсації за постійне моральне та психологічне переслідування.

Крім того, гравцю завдано значної шкоди через цей медіаскандал, який завадив йому зосередитися на кар'єрі.

"Кейта вважає, що цей скандал значно погіршив його імідж і вплинув на його професійну діяльність. Він спортсмен, і не хоче, щоб його пов'язували з такими конфліктами, які лише шкодять його репутації", – сказав Етчегойєн.

Згідно з інформацією, отриманою з європейських джерел, сума, яку Бальде вимагає як компенсацію, може мати шість нулів, і її розмір вже викликає величезний інтерес серед шанувальників та медіа.