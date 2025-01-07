Ікарді та Нара знову разом? Скандальна аргентинська модель розійшлася із молодим репером

Новий рік для Ванди Нари розпочався з чергових драм. Скандальна модель оголосила про розрив із аргентинським репером L-Gante після декількох місяців стосунків, що розпочалися одразу після її розлучення з футболістом Мауро Ікарді.

Пара довго приховувала роман, але восени минулого року фото їхнього поцілунку стало вірусним у соцмережах. Після публічного заперечення стосунків Ванда все ж підтвердила чутки, поцілувавши L-Gante під час прямого ефіру на Гелловін.

Проте після Різдва модель оголосила про розрив, пояснивши це складною юридичною ситуацією та необхідністю зосередитися на дітях. У видаленому пості в Instagram вона написала: "Сьогодні наші шляхи розходяться, щоб ми могли зосередитися на собі, роботі та сім'ї."

Тим часом Ванда готується подати до суду на Ікарді за несплату аліментів протягом шести місяців. У ЗМІ повідомляють, що Мауро відновив стосунки з Чіною Суарес – жінкою, з якою він нібито зраджував Ванді під час шлюбу.

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Розрив із L-Gante відбувся за обопільною згодою, але джерела стверджують, що їхні почуття не згасли і стосунки можуть поновитися. Поки ж головним пріоритетом Ванди залишаються діти та судова боротьба з ексчоловіком.

Тим не менш, аргентинська модель зробила доволі цікавий жест у соціальних мережах. Нара відновила всі спільні фото з Мауро, при цьому видаливши усе, що пов'язано з L-Gante.

Історія виглядає заплутаною, проте для скандальної пари це вже не перший випадок розриву та відновлення стосунків після кризи.