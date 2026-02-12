Ліверпуль здобув перемогу над Сандерлендом, Манчестер Сіті впевненно переміг Фулгем у 26 турі АПЛ

Сьогодні, 12 лютого, продовжився 26-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Астон Вілла вирвала перемогу над Брайтоном наприкінці зустрічі завдяки прикрому автоголу Гіншелвуда. Бернлі в результативному трилері переміг Кристал Пелас, зумівши відігратися з 0:2 ще в першому таймі.

Манчестер Сіті розгромив Фулгем із рахунком, забезпечивши результат голами Семеньо, О'Райллі та Голанда ще до перерви. Ноттінгем Форест і Вулверхемптон розписали "суху" нічию, так і не зумівши вразити ворота один одного.

Ліверпуль здобув мінімальну виїзну перемогу над Сандерлендом завдяки вирішальному м'ячу центрального захисника Вірджіла ван Дейка.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 12 лютого

Астон Вілла - Брайтон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86 Гіншелвуд (автогол)

Кристал Пелас - Бернлі 2:3 (2:3)

Голи: 1:0 - 17 Ларсен, 2:0 - 33 Ларсен, 2:1 - 40 Межбрі, 2:2 - 44 Ентоні, 2:3 - 45+2 Лерма (автогол)

Манчестер Сіті - Фулгем 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 24 Семеньо, 2:0 - 30 О'Райллі, 3:0 - 39 Голанд

Ноттінгем - Вулверхемптон 0:0

Сандерленд - Ліверпуль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Ван Дейк

Нагадаємо, що в попередніх матчах цього ж туру Манчестер Юнайтед вирвав нічию у Вест Гема, а Челсі розписав мирову з Лідсом.