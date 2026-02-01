Ноттінгем Форест орендував голкіпера Манчестер Сіті

Англійський Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання німецького голкіпера Штефана Ортеги.

Про це повідомляє пресслужба "лісників".

Орендна угода з досвідченим воротарем розрахована до кінця поточного сезону.

"Ласкаво просимо до Ноттінгем Форест, Штефан Ортега", – йдеться у повідомленні Ноттінгема.

Welcome to Nottingham Forest, Stefan Ortega Moreno. ✍️ — Nottingham Forest (@NFFC) February 1, 2026

До переїзду в Прем'єр-лігу, Ортега займався футболом у рідній Німеччині. У складі Армінії Штефан зіграв 220 матчів, допомігши команді повернутися в Бундеслігу у 2020 році.

На початку липня 2022 року Ортега підписав контракт з Манчестер Сіті. За команду Пепа Гвардіоли німець провів 56 матчів, ставши володарем треблу у сезоні 2022/23: чемпіонство АПЛ, Кубок Англії та Ліга чемпіонів.

У турнірній таблиці АПЛ Ноттінгем Форест посідає 17 місце, маючи в активі 25 балів після 23 матчів.

Раніше "лісники" розірвали угоду з українцем Олександром Зінченком. Захисник незабаром повинен стати гравцем Аякса. 29-річного футболіста помітили на трибунах під час матчу Ередивізі.