Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зінченка помітила на матчі Аякса в Ередивізі

Сергій Шаховець — 1 лютого 2026, 14:10
Зінченка помітила на матчі Аякса в Ередивізі
Олександр Зінченко
Instagram Олександра Зінченка

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко відвідав матч 21-го туру нідерландської Ередивізі Ексельсіор – Аякс.

Фотографією з українцем поділилася сторінка музею Аякса в Instagram.

Зінченко знаходився на трибунах в компанії відомих нідерландських гравців: ексголкіпера Утрехта Мартена Паса, колишнього півзахисника Барселони та донецького Металурга Хорді Кройфа.

Очікується, що сьогодні, 1 лютого, відбудеться представлення Зінченка в статусі гравця амстердамського Аякса.

Раніше повідомлялося, що Зінченко пройшов медобстеження в нідерландському гранді. Сума трансферу може становити 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що права на Олександра Зінченка належать лондонському Арсеналу. Першу частину сезону українець провів за Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів без результативних дій. Наприкінці січня "лісники" орендну угоду з "канонірами".

Аякс Олександр Зінченко Футбольні трансфери

Аякс

Зінченко пройшов медобстеження в Аяксі – Романо
Аякс завершує підписання Зінченка – Романо
Яремчук не зіграє за Олімпіакос у вирішальному матчі Ліги чемпіонів
ЗМІ розкрили нові деталі потенційного трансферу Зінченка в Аякс
Кройф особисто веде переговори з Артетою з приводу трансферу Зінченка – ЗМІ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік