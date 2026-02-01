Зінченка помітила на матчі Аякса в Ередивізі

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко відвідав матч 21-го туру нідерландської Ередивізі Ексельсіор – Аякс.

Фотографією з українцем поділилася сторінка музею Аякса в Instagram.

Зінченко знаходився на трибунах в компанії відомих нідерландських гравців: ексголкіпера Утрехта Мартена Паса, колишнього півзахисника Барселони та донецького Металурга Хорді Кройфа.

Очікується, що сьогодні, 1 лютого, відбудеться представлення Зінченка в статусі гравця амстердамського Аякса.

Раніше повідомлялося, що Зінченко пройшов медобстеження в нідерландському гранді. Сума трансферу може становити 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що права на Олександра Зінченка належать лондонському Арсеналу. Першу частину сезону українець провів за Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів без результативних дій. Наприкінці січня "лісники" орендну угоду з "канонірами".