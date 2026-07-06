Названо найкращого гравця матчу Бразилія – Норвегія на ЧС-2026

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Бразилії та Норвегії (1:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

В цьому матчі 25-річний нападник оформив дубль. Він допоміг "вікінгам" уперше в історії пробитись у чвертьфінал Мундіаля.

Ерлінг забив свої шостий і сьомий голи на турнірі. Норвежець наздогнав за цим показником Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, з якими ділить лідерство в гонці бомбардирів.

Зазначимо, що в наступній стадії турніру "вікінги" зіграють проти переможця пари Мексика – Англія. Ця гра відбудеться 12 липня опівночі за київським часом.