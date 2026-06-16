Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Він найкращий голеадор у світі: тренер збірної Норвегії – про Голанда перед стартом ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 10:11
Він найкращий голеадор у світі: тренер збірної Норвегії – про Голанда перед стартом ЧС-2026
Ерлінг Голанд
Getty Images

Наставник збірної Норвегії Столе Сольбаккен висловився про нападника своєї команди Ерлінга Голанда перед стартовою грою "вікінгів" на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає The Guardian.

Він розхвалив зіркового форварда Манчестер Сіті. Фахівець сподівається, що Ерлінг зможе сяяти на Мундіалі та принесе чимало користі національній збірній.

"Думаю, він найкращий голеадор у світі. Фізично він в порядку. На тренуваннях він грає все краще та краще. Він там, де хоче бути, і я сподіваюся, що команда забезпечить його необхідною підтримкою для того, щоб він міг забивати. Якщо даєте йому можливості, він схильний забивати", – сказав Сольбаккен.

Перший матч на турнірі норвежці проведуть 17 червня о 1:00 за київським часом. Їхнім суперником стане збірна Іраку.

Зазначимо, що ці команди опинились у групі I на ЧС-2026. Їм також протистоятимуть Франція та Сенегал.

Читайте також :
На ЧС-2026 стався унікальний випадок за останні 68 років
Ерлінг Голанд Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Норвегії з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Футбольна родина: вперше в історії на чемпіонатах світу зіграли мама та син
На ЧС-2026 стався унікальний випадок за останні 68 років
Тренер збірної Уругваю оцінив матч проти Саудівської Аравії на ЧС-2026
Аргентина – Алжир: чи зможуть чинні чемпіони з перемоги стартувати на ЧС-2026
Ми не кращі та не гірші за інших: Скалоні – про дебютний матч збірної Аргентини на ЧС-2026

Останні новини