Голанд вдало дебютував на чемпіонаті світу-2026, оформивши дубль у ворота Іраку

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд забив свої дебютні голи в межах чемпіонатів світу.

Форвард вже у першому таймі поєдинку 1-го туру проти Іраку відзначився дублем. Він проводить дебютну гру в кар'єрі на цьому турнірі.

Водночас збірна Норвегії повернулась на чемпіонат світу після 28 років відсутності.

Востаннє "вікінги" брали участь у мундіалі в 1998 році, де дійшли до 1/8 фіналу турніру.

Напередодні збірна Франції переграла Сенегал у матчі 1 туру групи І у межах чемпіонату світу з футболу-2026.