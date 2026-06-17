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Голанд вдало дебютував на чемпіонаті світу-2026, оформивши дубль у ворота Іраку

Олексій Мурзак — 17 червня 2026, 02:09
Голанд вдало дебютував на чемпіонаті світу-2026, оформивши дубль у ворота Іраку
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд забив свої дебютні голи в межах чемпіонатів світу.

Форвард вже у першому таймі поєдинку 1-го туру проти Іраку відзначився дублем. Він проводить дебютну гру в кар'єрі на цьому турнірі.

Водночас збірна Норвегії повернулась на чемпіонат світу після 28 років відсутності.

Востаннє "вікінги" брали участь у мундіалі в 1998 році, де дійшли до 1/8 фіналу турніру.

Напередодні збірна Франції переграла Сенегал у матчі 1 туру групи І у межах чемпіонату світу з футболу-2026.

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Ерлінг Голанд

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