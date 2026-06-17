Багато тиску, але я не скаржуся: Голанд оцінив свій дебют на чемпіонаті світу

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд висловився про свій дебютний матч на чемпіонатах світу, в якому він оформив дубль у ворота збірної Іраку (4:1).

Його слова передає NRK.

Зірка Манчестер Сіті залишився задоволений виступом своїм особисто та команди загалом. Він зізнався, що відчував тиск перед грою.

"Відчуваю, що маю невеликий гандикап, тому ніби починаю матч із мінусом. Перший гол – класний, а другий – ще кращий. Тож я радий. Я намагаюся допомагати команді. Чесно кажучи, після дебюту на чемпіонаті світу я не думаю насамперед про роботу в обороні чи щось таке. Але я намагаюся допомагати команді настільки, наскільки можу. І вважаю, що сьогодні мені це вдалося.

Було багато нервів. Я б сказав, що на мені є певний тиск щодо необхідності забивати голи. На щастя, я це зробив. Багато тиску, але я не скаржуся – я живу моментом і насолоджуюся ним. Нелегко дебютувати на чемпіонаті світу. Є багато емоцій і нервів. Перемогти з рахунком 4:1 у досить посередній день – це щось неймовірне для всіх нас", – сказав Голанд.