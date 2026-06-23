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Ми внесемо низку змін: тренер збірної Норвегії анонсував ротацію на матч із Францією

Денис Іваненко — 23 червня 2026, 10:22
Ми внесемо низку змін: тренер збірної Норвегії анонсував ротацію на матч із Францією
Столе Сольбаккен
Getty Images

Наставник збірної Норвегії Столе Сольбаккен висловився про підготовку своєї команди до матчу третього туру чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Його слова передає Globo.

Після перемоги над Сенегалом (3:2), яка достроково гарантувала "вікінгам" вихід у плейоф, тренер анонсував значну ротацію складу. Він пояснив, що це вимушений крок, а не відсутність бажання перемогти.

"Ми внесемо низку змін перед матчем із Францією. Справа не в тому, що ми не хочемо їх обіграти – нам справді потрібно виставити інший склад, оскільки інтервал між іграми дуже короткий. З огляду на умови, в яких ми завершували сьогоднішній матч, інші гравці отримають шанс – так і має бути.

На деяких позиціях у нас велика конкуренція. У 6-7 наших гравців майже звело ноги, вони були практично виснажені. До того ж нам ще летіти назад у Грінсборо, а потім знову в Бостон. Тому вам буде складніше вгадати склад на наступний матч", – сказав Сольбаккен.

Зазначимо, що напередодні історичне досягнення підкорилось Ерлінгу Голанду. Він став найкращим бомбардиром збірної Норвегії на Мундіалях, для чого йому знадобилось лише два матчі.

Протистояння "вікінгів" із Францією відбудеться 26 червня. Воно розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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