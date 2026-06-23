Ми внесемо низку змін: тренер збірної Норвегії анонсував ротацію на матч із Францією

Наставник збірної Норвегії Столе Сольбаккен висловився про підготовку своєї команди до матчу третього туру чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Його слова передає Globo.

Після перемоги над Сенегалом (3:2), яка достроково гарантувала "вікінгам" вихід у плейоф, тренер анонсував значну ротацію складу. Він пояснив, що це вимушений крок, а не відсутність бажання перемогти.

"Ми внесемо низку змін перед матчем із Францією. Справа не в тому, що ми не хочемо їх обіграти – нам справді потрібно виставити інший склад, оскільки інтервал між іграми дуже короткий. З огляду на умови, в яких ми завершували сьогоднішній матч, інші гравці отримають шанс – так і має бути.

На деяких позиціях у нас велика конкуренція. У 6-7 наших гравців майже звело ноги, вони були практично виснажені. До того ж нам ще летіти назад у Грінсборо, а потім знову в Бостон. Тому вам буде складніше вгадати склад на наступний матч", – сказав Сольбаккен.