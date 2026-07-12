Норвегія – Англія: відео голів матчу 1/4 плейоф ЧС-2026

У неділю, 12 липня, проходить черговий матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу, у якому збірна Норвегія грає проти Англії.

На 36-й хвилині Мартін Едегор віддав пас на Андреаса Шельдерупа, який підхопив м'яч та з-за меж штрафного майданчика завдав вражаючого удару в праву дев'ятку воріт.

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До перерви збірна Англії зрівняла рахунок зусиллями Джуда Беллінгема, який отримав передачу від Ентоні Гордона в штрафному майданчику і влучним ударом в один дотик відправив м'яч у правий нижній кут воріт.

У півфіналі переможець пари Норвегія – Англія зустрінеться з тріумфатором протистояння Аргентина – Швейцарія.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,66. Виграш "вікінгів" – 3,75.

Нагадаємо, напередодні Франція обіграла Марокко, а Іспанія дотиснула Бельгію, сформувавши першу пару півфіналістів.

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