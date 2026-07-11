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Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Норвегія – Англія

Сергій Шаховець — 11 липня 2026, 15:54
Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Норвегія – Англія
Ерлінг Голанд
Getty Images

У ніч з 11 на 12 липня на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1/4 фіналу, в якому зустрінуться збірні Норвегії та Англії.

Поєдинок відбудеться на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі та розпочнеться о 00:00 за київським часом. На матчі працюватиме французький арбітр Клеман Тюрпен.

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Чвертьфінал Норвегія – Англія транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути матч можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

У півфіналі переможець пари Норвегія – Англія зустрінеться з тріумфатором протистояння Аргентина – Швейцарія.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,66. Виграш "вікінгів" – 3,75.

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