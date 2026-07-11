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Норвегія та Англія оголосили стартові склади на матч 1/4 плейоф ЧС-2026

Олексій Мурзак — 11 липня 2026, 22:56
Норвегія та Англія оголосили стартові склади на матч 1/4 плейоф ЧС-2026
FIFA

У неділю, 12 липня, відбудеться черговий матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу, у якому збірна Норвегія зіграє проти Англії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 00:00 за київським часом.

  • Норвегія: Нюланд, Рюерсон, Аєр, Геггем, Мьоллер Вольфе, Едегор, Берге, Берг, Серлот, Холанд, Шельдеруп
  • Англія: Пікфорд, Стоунз, Конса, О'Райлі, Гехі, Андерсон, Беллінгем, Райс, Мадуеке, Гордон, Кейн

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,66. Виграш "вікінгів" – 3,75.

У півфіналі переможець пари Норвегія – Англія зустрінеться з тріумфатором протистояння Аргентина – Швейцарія.

Нагадаємо, напередодні Франція обіграла Марокко, а Іспанія дотиснула Бельгію, сформувавши першу пару півфіналістів.

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