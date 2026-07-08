Ряд гравців збірної Норвегії захворіли перед матчем проти Норвегії

У збірної Норвегії виникли проблеми напередодні матчу чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, ряд гравців команди захворіли. Маркус Педерсен і Йорген Ларсен уже пропустили тренування через лихоманку та кашель. Причиною хвороб гравців називають кондиціонери та часті перельоти по території США.

При цьому, головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен запевняє, що ситуація знаходиться під контролем медиків. Лідер команди, Ерлінг Голанд, не захворів.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 збірними Англії та Норвегії відбудеться в ніч з 11 на 12 липня в Маямі (штат Флорида, США). Початок поєдинку – о 00:00 за київським часом.