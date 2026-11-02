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Нива здолала Брацлав у дограванні матчу 13 туру Другої ліги

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 13:21
Нива здолала Брацлав у дограванні матчу 13 туру Другої ліги

Винницька Нива здобула мінімальну перемогу над Брацлавом в дограному матчі 13 туру Другої ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Команди напередодні перечекали повітряну тривагу під час перерви і встигли відіграти до 80-ї хвилини, але через небезпеку гру знову перервали і відновили лише наступного дня.

У підсумку, долю протистояння вирішив гол Петлетка в середині другого тайму, який допоміг втритул наблизитись Ниві до Брацлава у турнірній таблиці.

Чемпіонат України – Друга ліга
13 тур, 2 листопада

Нива Винниця – Брацлав 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Попов, 14, 1:1 – Паламар, 48 (пен.), 2:1 – Петленко, 75

Після 12 зіграних матчів Нива набрала 23 очки і посідає друге місце в турнірній таблиці, Брацлав перший – 25 залікових балів. 

Напередодні Поділля упевнено переграло Діназ, а Дністер мінімально поступився Руху.

Також повідомлялось, що матч Української Прем'єр-ліги перенесли на невизначений термін через тривалу повітряну тривогу.

Чемпіонат України, Друга ліга Нива Вінниця

Нива Вінниця

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