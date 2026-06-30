Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це абсолютний скандал: тренер збірної Німеччини – про скасований гол у матчі з Парагваєм

Денис Іваненко — 30 червня 2026, 08:50
Це абсолютний скандал: тренер збірної Німеччини – про скасований гол у матчі з Парагваєм
Юліан Нагельсманн
Getty Images

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн жорстко розкритикував суддю після вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sport1.

Фахівець на післяматчевій пресконференції підняв тему скасованого гола Джонатана Та в екстратаймі. Рефері ухвалив таке рішення після перегляду VAR через фол Вальдемара Антона проти воротаря суперника.

Німецький наставник вважає, що це велика помилка. Він назвав таке рішення скандальним і не розуміє, що стало його причиною.

"Ми забиваємо гол, і це просто скандал, що він його скасовує. Поняття не маю, що він там побачив. Це справді якийсь жарт. Непризначений пенальті проти Іспанії на ЧЄ-2024? Це схожа ситуація.

Бувають матчі, коли ти здатний забити багато голів, а бувають поєдинки, які ти мусиш вигризати на жилах. І цей матч ми, ймовірно, так би й виграли. Я прямо зараз дивлюся повтор: це не просто скандал, це абсолютний скандал. Там навіть близько немає фолу", – сказав Нагельсманн.

Зазначимо, що також цим рішенням був обурений Юрген Клопп. Він провів аналогію з лондонським Арсеналом, який забив багато подібних голів у сезоні-2025/26.

Нагадаємо, що доля протистояння вирішилась у серії пенальті. В ній парагвайці здобули перемогу з рахунком 4:3.

Читайте також :
Сенсаційний виліт Німеччини, камбек Бразилії, Марокко вибило Нідерланди: підсумки 19-го дня ЧС-2026
Збірна Німеччини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Юліан Нагельсманн

Збірна Німеччини з футболу

Сенсаційний виліт Німеччини, камбек Бразилії, Марокко вибило Нідерланди: підсумки 19-го дня ЧС-2026
Арсенал забив так 60 відсотків своїх м'ячів: Клопп розкритикував суддівство після вильоту Німеччини з ЧС-2026
Тренер збірної Парагваю оцінив перемогу над Німеччиною в 1/16 фіналу ЧС-2026
Мені бракує слів: Гаверц прокоментував виліт збірної Німеччини з ЧС-2026
Наша комбінаційна гра була занадто повільною: Нагельсман – про причини поразки та вильоту збірної Німеччини з ЧС-2026

Останні новини