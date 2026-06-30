Це абсолютний скандал: тренер збірної Німеччини – про скасований гол у матчі з Парагваєм

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн жорстко розкритикував суддю після вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sport1.

Фахівець на післяматчевій пресконференції підняв тему скасованого гола Джонатана Та в екстратаймі. Рефері ухвалив таке рішення після перегляду VAR через фол Вальдемара Антона проти воротаря суперника.

Німецький наставник вважає, що це велика помилка. Він назвав таке рішення скандальним і не розуміє, що стало його причиною.

"Ми забиваємо гол, і це просто скандал, що він його скасовує. Поняття не маю, що він там побачив. Це справді якийсь жарт. Непризначений пенальті проти Іспанії на ЧЄ-2024? Це схожа ситуація. Бувають матчі, коли ти здатний забити багато голів, а бувають поєдинки, які ти мусиш вигризати на жилах. І цей матч ми, ймовірно, так би й виграли. Я прямо зараз дивлюся повтор: це не просто скандал, це абсолютний скандал. Там навіть близько немає фолу", – сказав Нагельсманн.

Зазначимо, що також цим рішенням був обурений Юрген Клопп. Він провів аналогію з лондонським Арсеналом, який забив багато подібних голів у сезоні-2025/26.

Нагадаємо, що доля протистояння вирішилась у серії пенальті. В ній парагвайці здобули перемогу з рахунком 4:3.