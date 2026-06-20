Німеччина та Кот-д'Івуар оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі E

У суботу, 20 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи Е, у якому збірна Німеччини зіграє проти Кот-д'Іувару.

Команди назвали стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 23:00 за київським часом.

Німеччина : Ноєр, Та, Шлоттербек, Браун, Кімміх, Нмеча, Павлович, Сане, Мусіала, Віртц, Гаверц.

: Ноєр, Та, Шлоттербек, Браун, Кімміх, Нмеча, Павлович, Сане, Мусіала, Віртц, Гаверц. Кот-д'Івуар: Фофана, Шінго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессьє, Інао Улай, Сангаре, Діалло, Джоманд, Бонні.

В Україні наживо поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, у 1-му турі Німеччина розгромила Кюрасао. а Кот-д'Івуар переграв Еквадор.