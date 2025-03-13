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Всього 21 дотик до м'яча: Довбик дізнався оцінку за гру проти Атлетика

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 22:19
Всього 21 дотик до м'яча: Довбик дізнався оцінку за гру проти Атлетика
Артем Довбик
Getty images

Український форвард Роми Артем Довбик отримав низьку оцінку (6,5) за матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетика.

Його клуб зазнав поразки з рахунком 1:3.

Зазначимо, що серед гравців Роми тільки Леандро Паредес отримав більше 7 балів – 7,7.

Артем відіграв 53 хвилини, за які 21 раз торкнувся м'яча, віддав 9 влучних пасів із 16 (56%), зробив 1 невдалий дриблінг, програв дві низові боротьби та виграв 6 із 10 верхових дуелей. Ударів по воротах не завдавав.

Найгіршим гравцем матчу став захисник Матс Хуммельс. Він отримав 3,0 бала. Німець на 11-й хвилині гри отримав червону картку.

Нагадаємо, з результатами матчів Ліги Європи за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

Рома Артем Довбик Ліга Європи-2024/25 SofaScore

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