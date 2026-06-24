Колумбія та ДР Конго назвали стартові склади на заключний матч 2-го туру ЧС-2026

У середу, 24 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться заключний матч 2-го туру групового етапу, у якому між собою в квартеті K зіграють збірні Колумбії та ДР Конго.

Команди оголосили стартові склади на протистояння, яке стартує о 5:00 ранку за київським часом.

Колумбія : Варгас, Муньос, Санчес, Лукумі, Мохіка, Пуерта, Лерма, Арьяс, Родрігес, Діас, Суарес.

: Варгас, Муньос, Санчес, Лукумі, Мохіка, Пуерта, Лерма, Арьяс, Родрігес, Діас, Суарес. ДР Конго: Мпасі-Нзо, Ван-Бісака, Мбемба, Туанзебе, Капюаді, Масуаку, Мукау, Мутуссамі, Каємбе, Бакамбу, Вісса.

В Україні зустріч наживо покаже медіасервіс MEGOGO.

Як відомо, у паралельному матчі групи K збірна Португалії розгромила команду Узбекистану.