Еквадор – Німеччина: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок третього туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Еквадору та Німеччини.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Юліана Нагельсмана, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,61. Нічия та виграш латиноамериканців – 4,75.

Протистояння відбудеться 25 червня на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу E. Німці після двох турів мають у своєму активі шість залікових бали, а Еквадор – один.

Нагадаємо, що Бундестім перед цією грою втратила Ніко Шлоттербека. Центральний захисник через травму більше не зіграє на турнірі.

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