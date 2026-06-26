Півзахисника Вільярреала визнали найкращим гравцем матчу Кюрасао – Кот-д'Івуар на ЧС-2026
Ніколя Пепе
IMAGO
Нападник Кот-д'Івуару Ніколя Пепе отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Кюрасао в межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це повідомляє ФІФА.
Пепе забив два єдиних голи в матчі: на 7 та 64 хвилинах. Завдяки цьому Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао з рахунком 2:0 та вперше в історії вийшов у плейоф чемпіонату світу.
Нагадаємо, що в першому турі Кот-д'Івуар обіграв Еквадор на останній хвилині з рахунком 1:0, а в другому турі – поступився Німеччині 1:2.