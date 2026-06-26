Івуарієць Діоманде встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

18-річний нападник збірної Кот-д'Івуару та РБ Лейпциг Ян Діоманде став першим гравцем в історії чемпіонатів світу, який у своїх перших трьох матчах виконав 10 успішних спроб дриблінгу та створив 10 гольових моментів.

Про це повідомляє Opta Joe.

Діоманде провів всі три тури групового етапу з перших хвилин, проте його двічі заміняли у зустрічах з Німеччиною (на 85-й хвилині) та Кюрасао (на 67-й хвилині), у якому, зокрема, молодий вінгер відзначився дебютним асистом на мундіалі.

Зауважимо, що Діоманде провів у футболці національної збірної 13 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну вищезгадану результативну передачу.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі цьогорічної світової першості івуарійці обіграли Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшли до плейоф мундіалю.