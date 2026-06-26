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Івуарієць Діоманде встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 01:46
Івуарієць Діоманде встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Ян Діоманде
Getty Images

18-річний нападник збірної Кот-д'Івуару та РБ Лейпциг Ян Діоманде став першим гравцем в історії чемпіонатів світу, який у своїх перших трьох матчах виконав 10 успішних спроб дриблінгу та створив 10 гольових моментів.

Про це повідомляє Opta Joe.

Діоманде провів всі три тури групового етапу з перших хвилин, проте його двічі заміняли у зустрічах з Німеччиною (на 85-й хвилині) та Кюрасао (на 67-й хвилині), у якому, зокрема, молодий вінгер відзначився дебютним асистом на мундіалі.

Зауважимо, що Діоманде провів у футболці національної збірної 13 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну вищезгадану результативну передачу. 

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі цьогорічної світової першості івуарійці обіграли Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшли до плейоф мундіалю

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