Нападник Баварії отримав двоматчеву дискваліфікацію

Німецький футбольний союз (DFB) ухвалив рішення дискваліфікувати форварда Баварії Ніколя Джексона на два наступні матчі клубу.

Про це повідомляє Sky Sport.

Нападник отримав червону картку у грі 26 туру Бундесліги проти Баєра (1:1) – сенегалець прямою ногою стрибнув проти Мартена Террьє

Джексон не буде доступний для лідерів чемпіонату у суботу, 21 березня, проти Уніона Берлін, так і після перерви на матчі збірних проти Фрайбурга (4 квітня).

Незадовго до оголошення про дискваліфікацію Джексона DFB відхилив апеляцію мюнхенців щодо Луїса Діаса. Він отримав другу жовту картку на 84-й хвилині – рефері трактував його падіння у спробі заробити пенальті як симуляцію. Таким чином колумбієць також пропустить матч з Уніоном.

Нагадаємо, Баварія у дев'ятьох втримала нічию з Баєром. Наступний матч клуб зіграє 18 березня у Лізі чемпіонів проти Аталанти.