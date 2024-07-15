Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ніко Вільямс: Ніхто не може перемогти нас

Игорь Чернявский — 15 липня, 09:10
Ніко Вільямс: Ніхто не може перемогти нас

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс перебуває у ейфорії після перемоги у фіналі чемпіонату Європи-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У мене ейфорія, я дуже щасливий. Всі наші люди заслуговують на це: наші родини, вболівальники... Ми чемпіони Європи! І тепер ми вирушимо на чемпіонат світу. Ніхто не може перемогти нас — у нас чудова команда", — сказав Вільямс.

Нагадаємо, Ніко був визнаний найкращим гравцем фіналу. Він відкрив рахунок на початку другого тайму, тим самим ставши одним із наймолодших авторів голу у фіналах Євро.

Збірна Іспанії з футболу Євро-2024 Ніко Вільямс

Ніко Вільямс

Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024: чому цей результат є історичним
Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2024
Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро
Барселона досягла домовленості з Вільямсом — джерело
Лапорта — про трансфер Вільямса в Барселону: Ми можемо це зробити

Останні новини