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Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро

Микола Дендак — 14 липня, 23:43
Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро

Вінгер Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро в історії.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Іспанець відзначився у воротах Англії на 47 хвилині вирішального матчу Євро-2024. На момент взяття воріт йому було 22 роки та 2 дні, що стало другим показником на турнірі. Наймолодшим залишається італієць П'єтро Анастазі, який забив у 20 років і 64 дні на чемпіонаті Європи-1968.

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстову онлайн-трансляцію фіналу.

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Ніко Вільямс

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