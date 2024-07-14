Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро
Вінгер Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро в історії.
Про це повідомляє OptaPaolo.
Іспанець відзначився у воротах Англії на 47 хвилині вирішального матчу Євро-2024. На момент взяття воріт йому було 22 роки та 2 дні, що стало другим показником на турнірі. Наймолодшим залишається італієць П'єтро Анастазі, який забив у 20 років і 64 дні на чемпіонаті Європи-1968.
Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстову онлайн-трансляцію фіналу.