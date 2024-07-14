Вінгер Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс став одним із наймолодших авторів голу у фіналі Євро в історії.

Про це повідомляє OptaPaolo.

22 - #NicoWilliams (22 years and 2 days) is the second-youngest player in history to score in an EURO final, after Pietro Anastasi for Italy in 1968 (20 years and 64 days). Talent.#EURO2024 #Final pic.twitter.com/DJVUl19Rux — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 14, 2024

Іспанець відзначився у воротах Англії на 47 хвилині вирішального матчу Євро-2024. На момент взяття воріт йому було 22 роки та 2 дні, що стало другим показником на турнірі. Наймолодшим залишається італієць П'єтро Анастазі, який забив у 20 років і 64 дні на чемпіонаті Європи-1968.

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстову онлайн-трансляцію фіналу.