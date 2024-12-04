Зірка збірної Іспанії більше не чекає на Барселону, бажаючи перейти до клубу АПЛ

Вінгер Атлетика та збірної Іспанії Ніко Вільямс хоче продовжити свою кар'єру в одному з клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

За інформацією джерела, клуби з Туманного Альбіону проявляли свою зацікавленість у гравцеві минулого літа. Проте він сам очікував на трансфер до Барселони.

Зараз у каталонців немає проблем з вінгерами, тому 22-річний футболіст став більш відкритим до переходу в один з клубів АПЛ.

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Але при цьому він не хоче залишати Більбао посеред сезону, тому трансфер може відбутися лише наступного літа.

Вільямс має контракт з Атлетиком до літа 2027 року, і в ньому прописані відступні в розмірі 55 мільйонів євро. Іспанський клуб продасть гравця тільки за умови виплати цієї клаусули.

Серед претендентів на Вільямса називаються Челсі, Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль, а також Баварія з Бундесліги.

У ниніщньому сезоні Ніко Вільямс провів 18 матчів, у яких він записав на свій рахунок 2 голи та 5 результативних передач.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував слова Мохамеда Салаха про його останній матч з Манчестер Сіті на Енфілді.