Екстренер Ювентуса претендує на роботу в АПЛ

Колишній тренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі є кандидатом на заміну Хулена Лопетегі у Вест Гемі.

Про це повідомляє The Guardian.

Інтригу щодо цього призначення підігріває той факт, що 57-річного італійця помітили у Лондоні на матчі Ліги Європи між Тоттенгемом та Ромою (2:2).

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Аллегрі залишається без роботи після того, як його звільнили з Ювентуса наприкінці минулого сезону.

За інформацією джерела, окрім Аллегрі на місце Лопетегі також претендують Сержіу Консейсау, Грем Поттер та Крістоф Галтьє.

Нагадаємо, що днем раніше Вест Гем програв Лестеру у першому матчі Руда ван Ністелроя на чолі "лисів".

Наразі "молотобійці" займають 14-те місце в таблиці АПЛ, заробивши 15 очок після 14 зіграних турів.