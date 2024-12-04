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Екстренер Ювентуса претендує на роботу в АПЛ

Олексій Погорелов — 4 грудня 2024, 10:56
Екстренер Ювентуса претендує на роботу в АПЛ
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Колишній тренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі є кандидатом на заміну Хулена Лопетегі у Вест Гемі.

Про це повідомляє The Guardian.

Інтригу щодо цього призначення підігріває той факт, що 57-річного італійця помітили у Лондоні на матчі Ліги Європи між Тоттенгемом та Ромою (2:2).

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Аллегрі залишається без роботи після того, як його звільнили з Ювентуса наприкінці минулого сезону.

За інформацією джерела, окрім Аллегрі на місце Лопетегі також претендують Сержіу Консейсау, Грем Поттер та Крістоф Галтьє.

Нагадаємо, що днем раніше Вест Гем програв Лестеру у першому матчі Руда ван Ністелроя на чолі "лисів".

Наразі "молотобійці" займають 14-те місце в таблиці АПЛ, заробивши 15 очок після 14 зіграних турів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Лопетегі Массіміліано Аллегрі

Массіміліано Аллегрі

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