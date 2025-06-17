Битва за чвертьфінал. Прев'ю матчу Євро-2025 U-21 Нідерланди – Україна

У середу, 18 червня, збірна України U-21 зіграє матч третього туру Євро-2025 проти однолітків з Нідерландів. Зустріч відбудеться на стадіоні "Татран" у місті Пряшеві та матиме вирішальне значення для "жовто-синіх".

Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом. "Чемпіон" пропонує до вашої уваги пряму онлайн-трансляцію зустрічі та анонс майбутнього протистояння.

Збірна України

Євро-2025 "жовто-сині" розпочали з болючою поразки від Данії (2:3). На щастя, футболісти зробили правильні висновки після матчу та комфортно перемогли Фінляндію, хоча й без втрат не обійшлось.

Нагадаємо, у матчі з Нідерландами Україні не допоможе Володимир Бражко, який отримав дві жовті картки – одна з яких в неігровому епізоді через відкинутий м'яч.

Був неправий через першу жовту картку, моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі. Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч, що зараз найважливіше. Зроблю все, щоб більше не підвести. Дякую за підтримку та віру. Вона дуже багато значить для мене", – написав у своїх соцмережах після матчу хавбек.

Володимир Бражко УАФ/Андрій Ющак

Завдяки перевазі за особистими зустрічами над фінами, підопічним Мельгоси достатньо не програти Нідерландам, що гарантує нашій команді 1/4 фіналу.

Збірна Нідерландів

"Помаранчеві" розпочали континентальну першість з вражаючого камбеку проти Фінляндії, відігравшись з 0:2 на 90+3 хвилині завдяки голу представника АЗ Ернеста Поку.

Збірна Нідерландів U-21 KNVB Media

Наступний матч можна було б сміливо занести підопічним Майкла Резігера, якби не підсумковий рахунок 1:2. 28 ударів по воротах проти 11, 10 проти 3 у площину воріт, а єдиний забитий м'яч – автогол у виконанні Нільсена.

Збірна Нідерландів має у своєму складі досить гучні імена. За Йоррелом Хато друге трансферне вікно слідкує Арсенал, Ян Матсен є основним захисником Астон Вілли, а Рубен ван Боммел має зіркового батька – Марко та в цілому дуже непогано проявив себе минулого сезону за АЗ – 3+5 за системою гол+пас у 24 матчах за дорослу команду.

Історія зустрічей

На молодіжному рівні збірні України та Нідерландів зустрічались 9 разів. Наші футболісти двічі святкували перемогу, чотири вигравали "помаранчеві", а ще три рази було зафіксовано нічию.

Остання зустріч відбулась у вже далекому 2018 році. Тоді у кваліфікації до чемпіонату Європи Нідерланди здобули впевнену перемогу 3:0, а голи на свій рахунок записали Джастін Клюйверт та дубль був на рахунку Ріхайро Живковіча (зараз представляє збірну Кюрасао).

Орієнтовані склади

Нідерланди U-21: Руфс – Ренш, Фламінго, Хато, Матсен – Салах-Еддін, Валенте, Тейлор – Поку, ван Боммел, Огайо

України U-21: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Батагов, Козик – Ярмолюк, Яцик, Очеретько, Брагару, Велетень – Ванат

Прогноз букмекерів

Беззаперечним фаворитом протистояння на думку фахівців є саме збірна Нідерландів, на перемогу яких пропонується коефіцієнт 1.60. Шанс на перемогу збірної України оцінюється показником 5.70, а нічия у 4.80.

Де дивитись

Матч між молодіжними збірними Фінляндії та України U-21 буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі MEGOGO. Трансляцію забезпечать підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Також на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний у цифровій ефірній мережі Т2, а також у низці кабельних операторів по всій Україні.

Прогноз Чемпіона: нічия 2:2